Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 30,00 60,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 20,00 25,00
Palamut (tane) 7,50 10,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 45,00 60,00
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru 15,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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