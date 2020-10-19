Samsun'da balık fiyatları
19.10.2020 15:33
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 25 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| -
| -
| Somon
| 35,00
| 45,00
| İstavrit
| 15,00
| 25,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 20,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 35,00
| 45,00
| Sargan
| -
| -
| Palamut (tane)
| 15,00
| 25,00
| Barbunya
| 15,00
| 25,00
| Kalkan
| 70,00
| 100,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 25,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Kötek
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Alabalık
| -
| -
| Uskumru
| -
| -
| Sazan
| -
| -
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