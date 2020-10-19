Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 35,00 45,00 İstavrit 15,00 25,00 Tirsi - - Mezgit 20,00 30,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 35,00 45,00 Sargan - - Palamut (tane) 15,00 25,00 Barbunya 15,00 25,00 Kalkan 70,00 100,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Uskumru - - Sazan - -

Son Dakika

Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı

Son Dakika: Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi

Borsa 27 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

Annesini çekiçle öldüren çocuk, 3 gün sonra cesedin bulunduğu evde parti vermiş

Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi

Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum