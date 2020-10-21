Samsun'da balık fiyatları
21.10.2020 16:43
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 20 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| -
| -
| Somon
| 35,00
| 45,00
| İstavrit
| 15,00
| 20,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 20,00
| 35,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 35,00
| 45,00
| Sargan
| -
| -
| Palamut (tane)
| 15,00
| 20,00
| Barbunya
| 15,00
| 25,00
| Kalkan
| 70,00
| 90,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 25,00
| Lüfer
| -
| -
| Kötek
| -
| -
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Alabalık
| -
| -
| Uskumru
| -
| -
| Sazan
| -
| -
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