Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 15 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 35,00 45,00 İstavrit 15,00 20,00 Tirsi - - Mezgit 20,00 35,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 35,00 45,00 Sargan - - Palamut (tane) 15,00 20,00 Barbunya 15,00 25,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Uskumru - - Sazan - -

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