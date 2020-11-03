Samsun'da balık fiyatları
03.11.2020 13:13
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| 20,00
| 25,00
| Somon
| 30,00
| 45,00
| İstavrit
| 20,00
| 35,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 25,00
| 40,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 35,00
| 40,00
| Sargan
| 25.00
| 30,00
| Palamut (tane)
| 25,00
| 35,00
| Barbunya
| 30,00
| 45,00
| Kalkan
| 70,00
| 90,00
| Çinekop (deniz)
| 20,00
| 25,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Kötek
| 30,00
| 40,00
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 55,00
| Alabalık
| 20,00
| 25,00
| Kefal
| 10,00
| 15,00
| Sazan
| -
| -
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