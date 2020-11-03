Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 25 - 35 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 20,00 25,00 Somon 30,00 45,00 İstavrit 20,00 35,00 Tirsi - - Mezgit 25,00 40,00 Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 35,00 40,00 Sargan 25.00 30,00 Palamut (tane) 25,00 35,00 Barbunya 30,00 45,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 20,00 25,00 Lüfer (tane) - - Kötek 30,00 40,00 Levrek (deniz) 40,00 55,00 Alabalık 20,00 25,00 Kefal 10,00 15,00 Sazan - -

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