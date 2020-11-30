Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları

30.11.2020 15:17
Samsun'da balık fiyatları, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 20,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00 25,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 30,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 40,00 50,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 30,00 40,00
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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