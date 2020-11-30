Samsun'da balık fiyatları
30.11.2020 15:17
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| 10,00
| 10,00
| Somon
| 30,00
| 40,00
| İstavrit
| 20,00
| 25,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 20,00
| 25,00
| Levrek (çiftlik)
| 30,00
| 35,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 40,00
| Sargan
| 25,00
| 30,00
| Palamut (tane)
| 20,00
| 30,00
| Barbunya
| 20,00
| 30,00
| Kalkan
| 70,00
| 100,00
| Çinekop (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Kötek
| 30,00
| 40,00
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Alabalık
| 20,00
| 25,00
| Kefal
| 10,00
| 15,00
| Sazan
| -
| -
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