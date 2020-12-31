Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 10,00 15,00 Somon 30,00 35,00 İstavrit 20,00 25,00 Tirsi - - Mezgit 20,00 25,00 Levrek (çiftlik) 30,00 40,00 Çipura (çiftlik) 30,00 40,00 Sargan 25,00 30,00 Palamut (tane) 20,00 30,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 40,00 45,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 60,00 Alabalık 20,00 30,00 Kefal 10,00 15,00 Mersin balığı 100,00 100,00

Son Dakika

İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı

Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi

"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira

Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada