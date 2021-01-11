Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 10 ila 20 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 10,00 20,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 15,00 25,00 Tirsi - - Mezgit 20,00 30,00 Levrek (çiftlik) 15,00 30,00 Çipura (çiftlik) 30,00 40,00 Sargan 25.00 30,00 Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 15,00 20,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 40,00 45,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık 20,00 30,00 Kefal 10,00 15,00 İzmarit 10,00 15,00

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