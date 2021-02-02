Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, mezgitin kilogramı 20 ila 30 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 25,00 30,00 İstavrit - - Tirsi - - Mezgit 20,00 30,00 Levrek (çiftlik) 20,00 30,00 Çipura (çiftlik) - - Sargan 25,00 30,00 Palamut (tane) - - Barbunya 15,00 20,00 Kalkan 70,00 90,00 Çinekop (deniz) 40,00 50,00 Lüfer (tane) - - Kötek 50,00 50,00 Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Kefal 10,00 20,00 İzmarit - -

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