Samsun'da balık fiyatları - Son Dakika

Samsun'da balık fiyatları
10.03.2021 16:39
Samsun Büyükşehir Belediyesi balık halinde hamsinin kilogramı 20-25 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi balık halinde hamsinin kilogramı 20-25 liradan satıldı.
Halde satılan balık çeşitleri ve kilogram fiyatları şöyle:
| CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(Lira)
|EN YÜKSEK
(Lira)
| Hamsi
| 20,00
| 25,00
| Mezgit
| 10,00
| 15,00
| Uskumru
| 20,00
| 25,00
| Somon
| 30,00
| 35,00
| Levrek
| 45,00
| 55,00
| Alabalık
| 30,00
| 35,00
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