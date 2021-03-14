Samsun'da balık fiyatları
14.03.2021 15:41
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
| Hamsi
| 20,00
| 25,00
| Somon
| 30,00
| 40,00
| İstavrit
| 20,00
| 20,00
| Tirsi
| -
| -
| Mezgit
| 25,00
| 30,00
| Levrek (çiftlik)
| 20,00
| 30,00
| Çipura (çiftlik)
| 30,00
| 40,00
| Sargan
| 25,00
| 30,00
| Palamut (tane)
| -
| -
| Barbunya
| 20,00
| 30,00
| Kalkan
| 80,00
| 90,00
| Çinekop (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Lüfer (tane)
| -
| -
| Sazan
| 20,00
| 25,00
| Levrek (deniz)
| 40,00
| 50,00
| Uskumru
| 15,00
| 25,00
| Kefal
| 10,00
| 20,00
| İzmarit
| -
| -
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