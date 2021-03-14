Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 20,00 25,00 Somon 30,00 40,00 İstavrit 20,00 20,00 Tirsi - - Mezgit 25,00 30,00 Levrek (çiftlik) 20,00 30,00 Çipura (çiftlik) 30,00 40,00 Sargan 25,00 30,00 Palamut (tane) - - Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 80,00 90,00 Çinekop (deniz) 40,00 50,00 Lüfer (tane) - - Sazan 20,00 25,00 Levrek (deniz) 40,00 50,00 Uskumru 15,00 25,00 Kefal 10,00 20,00 İzmarit - -

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