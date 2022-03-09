Balık fiyatları arttı - Son Dakika

Samsun'da balıkçılar, hava şartlarının da etkisiyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Karadeniz'in balık ambarı Samsun'da soğuk hava ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle teknelerin bir kısmı denize açılamazken, balık çeşitlerinde ve bolluğunda azalma yaşandı.

"HAVALAR SOĞUK GİDERSE FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR"

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar soğudu, yakıt fiyatları da arttı. Balıkçı kayıklarının çoğu denize açılamadı. Bu olumsuzluklara rağmen fiyatlar yine de uygun. Hamsi kilo 25, mezgit 20, istavrit 25, barbun 20, somon 70, levrek 90 ve çipura da 75 TL. Fiyatlar bizce gayet uygun. Havalar böyle giderse balık fiyatlarında artış olabilir. Bu fiyatlardan balık alıp, dondurucuya koyabilirler. Vatandaşlar en çok mezgit ve hamsi tüketiyor. 15-20 gün sonra sezon bitecek. Vatandaşlar sezon bitmeden mevsim balığı yemek istiyor. Hamsi ve istavriti dondurucuda saklayabilirler ama mezgidi saklayamazlar. Mezgit diğer balıklara göre daha nazik olduğundan dolaba girmez" dedi.

"GEÇEN HAFTAYA GÖRE FİYATLAR 5-10 TL ARTTI"

Fiyatların geçen haftaya göre artış gösterdiğine değinen balık satıcısı İsmet Akpınar ise şunları söyledi:

"Sezonumuz iyi geçmeye devam ediyor. Hala ucuz balık satıyoruz. Vatandaşlar en uygun protein olan balığa rağbet gösteriyor. Mezgit, hamsi ve istavriti bolca satıyoruz. Bu balıklar hem bol hem de ucuz olduğundan daha çok tüketiliyor. Fiyatlar geçen haftaya göre biraz zamlandı. Bunda hava şartları ve yakıt fiyatları etkili oldu. Geçen hafta 15 TL olan mezgit ve barbun bu hafta 20 TL, 20 TL olan hamsi 25 TL ve 20 TL olan istavritin fiyatı da 25 TL'ye çıktı."

"ŞARTLARA VE DİĞER ÜRÜNLERE GÖRE BALIK DAHA UCUZ"

Hava şartları ve yakıt ücretlerine göre balık fiyatlarının normal olduğunu belirten vatandaşlar, "Bizce balık fiyatları normal. İstanbul ve diğer illerde balık fiyatları Samsun'a oranla daha pahalı. Burası Karadeniz, yakıt ve hava şartlarına rağmen balık fiyatları kırmızı et ve tavuğa göre daha uygun. Ben tirsi aldım. Kilosu 30 TL. 2 tane tirsi aldım 15 TL'ye karnımı doyuracağım. Bizler de fiyatların daha ucuz olmasını isteriz ama bir de bu balıkların hangi zor şartlarda tutulduğunu, balıkçılara sormak lazım" dediler.

(Erdi Demür/ İHA)