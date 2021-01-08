Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü

08.01.2021 11:31
Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gerçekleştirilen mezatta hamsi yoğun ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gerçekleştirilen mezatta hamsi yoğun ilgi gördü.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk ruhsatlı hali olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde her gün sabahın erken saatlerinde yapılan mezatta tonlarca balık satışa çıkarılıp alıcılarıyla buluşuyor.

Bakanlığın, hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesinin ardından son kez düzenlenen mezatta alıcılarıyla buluşturulan balıklar, büyük ilgi gördü. Komisyoncular tarafından kasası 150 ila 250 lira arasında satışa sunulan 15 ton hamsi, 1 saat içinde satıldı.

Mezatta ayrıca barbun, mezgit, turna, kalkan, istavrit gibi balıklar da ilgi gördü.

"10 gün sonra tekrar hamsi boyu ölçülecek"

Samsun'da 25 yıldır balık avcılığı yapan Yaşar Kıyak, gazetecilere, Karadeniz'de hamsinin çok ince olması nedeniyle 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Hamsinin ince olması dolayısıyla satış yaparken sıkıntı çekildiğini vurgulayan Kıyak, "Yasak olması çok iyi oldu. 10 gün sonra tekrar hamsi boyu ölçülecek, büyüme olmazsa 10 gün daha yasak gelecek. Eğer 20 gün içinde aynı boyda kalırsa tekrar 10 günlük, yani toplamda 30 günlük bir yasak söz konusu." dedi.

Kıyak, hamsinin yasak öncesi son kez mezata getirildiğini ve yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Balık komisyoncusu Özgür Demircioğlu ise hamsi satıcılarının yasak öncesi son kez balık almak için hale akın ettiğini belirterek, "Hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları da var. Bunun için tezgahlarda fazla balık olmuyor. Bakanlığın hamsi avı yasağı da getirmesi nedeniyle halde hareketlilik var. Yasak, ince hamsi nedeniyle geldi. Bu da yanlış bir şey değil. Sonuçta bu hamsiyi büyüdükten sonra aynı balıkçılar avlayacak." diye konuştu.

"Bindiğimiz dalı kesmek gibi bir durum"

Geçen yıllara oranla hamsinin gittikçe inceldiğini vurgulayan Demircioğlu, "Av baskısı ve mevsimin normal şartlarda gitmemesi, hamsinin boyunun uzamamasına neden oldu. Gelecek açısından ince hamsinin tutulması, bindiğimiz dalı kesmek gibi bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Hal Müdürü Adem Erbay da günde 7 bin ton civarında balık satışı yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halimiz, Karadeniz'in en büyük, Türkiye'nin ise üçüncü büyük halidir. Buradan satışı yapılan balıklar, 35 il ile yurt dışına gönderiliyor. Kovid-19 kısıtlamaları öncesinde halde hareketlilik biraz daha artıyor. Bugün hem kısıtlama hem de hamsi yasağı nedeniyle yoğunluk çok fazla."

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Samsun, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla teki gösterdi Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor         
10:59
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı         
09:48
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti         
08:21
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:46:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei