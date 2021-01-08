Samsun'da balık halinde yasak öncesi son mezatta hamsi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirilmesinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde gerçekleştirilen mezatta hamsi yoğun ilgi gördü.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk ruhsatlı hali olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde her gün sabahın erken saatlerinde yapılan mezatta tonlarca balık satışa çıkarılıp alıcılarıyla buluşuyor.

Bakanlığın, hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesinin ardından son kez düzenlenen mezatta alıcılarıyla buluşturulan balıklar, büyük ilgi gördü. Komisyoncular tarafından kasası 150 ila 250 lira arasında satışa sunulan 15 ton hamsi, 1 saat içinde satıldı.

Mezatta ayrıca barbun, mezgit, turna, kalkan, istavrit gibi balıklar da ilgi gördü.

"10 gün sonra tekrar hamsi boyu ölçülecek"

Samsun'da 25 yıldır balık avcılığı yapan Yaşar Kıyak, gazetecilere, Karadeniz'de hamsinin çok ince olması nedeniyle 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Hamsinin ince olması dolayısıyla satış yaparken sıkıntı çekildiğini vurgulayan Kıyak, "Yasak olması çok iyi oldu. 10 gün sonra tekrar hamsi boyu ölçülecek, büyüme olmazsa 10 gün daha yasak gelecek. Eğer 20 gün içinde aynı boyda kalırsa tekrar 10 günlük, yani toplamda 30 günlük bir yasak söz konusu." dedi.

Kıyak, hamsinin yasak öncesi son kez mezata getirildiğini ve yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Balık komisyoncusu Özgür Demircioğlu ise hamsi satıcılarının yasak öncesi son kez balık almak için hale akın ettiğini belirterek, "Hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları da var. Bunun için tezgahlarda fazla balık olmuyor. Bakanlığın hamsi avı yasağı da getirmesi nedeniyle halde hareketlilik var. Yasak, ince hamsi nedeniyle geldi. Bu da yanlış bir şey değil. Sonuçta bu hamsiyi büyüdükten sonra aynı balıkçılar avlayacak." diye konuştu.

"Bindiğimiz dalı kesmek gibi bir durum"

Geçen yıllara oranla hamsinin gittikçe inceldiğini vurgulayan Demircioğlu, "Av baskısı ve mevsimin normal şartlarda gitmemesi, hamsinin boyunun uzamamasına neden oldu. Gelecek açısından ince hamsinin tutulması, bindiğimiz dalı kesmek gibi bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Hal Müdürü Adem Erbay da günde 7 bin ton civarında balık satışı yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halimiz, Karadeniz'in en büyük, Türkiye'nin ise üçüncü büyük halidir. Buradan satışı yapılan balıklar, 35 il ile yurt dışına gönderiliyor. Kovid-19 kısıtlamaları öncesinde halde hareketlilik biraz daha artıyor. Bugün hem kısıtlama hem de hamsi yasağı nedeniyle yoğunluk çok fazla."