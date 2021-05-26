Samsun'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Toplu Limanı'nın 500 metre açıklarında 6 metrelik balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı su alarak alabora oldu.

Boğulma tehlikesi geçiren teknedeki A.A, S.A. ve Dursun Aynacı, limandaki balıkçılar tarafından kurtartılarak kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aynacı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.A. ve S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.