Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor - Son Dakika

Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor

10.10.2020 15:31

- Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor Hava sıcaklıkları orta su balıkçılarını zor duruma düşürdü Kıyıya kaçan balığı olta ile hobi için tutuyorlar Samsun'da orta su trolüyle avcılık yapan balıkçılar hava sıcaklıklarının yüksek olmasından ötürü 2 haftadır açıldıkları denizden ağ...

- Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor

Hava sıcaklıkları orta su balıkçılarını zor duruma düşürdü

Kıyıya kaçan balığı olta ile hobi için tutuyorlar

SAMSUN - Samsun'da orta su trolüyle avcılık yapan balıkçılar hava sıcaklıklarının yüksek olmasından ötürü 2 haftadır açıldıkları denizden ağ atamadan geri dönüyor. Orta su için izin verilen balıkların yasak olan kıyı bölgelere geldiğini belirten balıkçılar hobi için olta ile balık tutuyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, "Sezon şu ana kadar palamut açısından, troller ve orta su trolleri açısından iyi geçti. Ama şu an hava aşırı sıcak gidiyor. Burada biz istavrit tutuyorduk. İstavritte havalar çok ısınınca sahile indi. Bu sene balıkçının ruhsatını ayırdılar. Herkes yapacak olduğu mesleği yapıyor. Eskiden palamut olduğunda palamuta giderdik şimdi gidemiyoruz. Havalar soğuyacak ne zaman istavrit olursa o zaman tutacağız. Orta su ruhsatlı teknelerde24 metre derinlik yasağı olduğu için tutamıyoruz. Hava sıcaklıklarından ötürü bütün balıklar sahile indi. Balık tutulması yasak yerlerde olduğu için tekneler denize çıkmıyor. Şu an deniz suyu sıcaklığı 25 derece. Sıkıntımız orada. Biz şu an 15 gündür çıkıyoruz, denize bakıyoruz balık kıyıda ağ atmadan geri limana dönüyoruz. Kıyıda olduğu için avlanamıyoruz" dedi.

Gemi Kaptanı Yavuz Sakallı, "Şu anda bizler için durum içler acısı. Havaların çok iyi gitmesi, fırtınanın olmaması, rüzgarın esmemesi, denizin karışmaması bunların nedeni. Biz 6 tekneyiz burada bunlar yat. Balık hep kıyıda, kıyıda bizlere yasak olduğu için haliyle bekliyoruz. Havalar eserse kıyıdaki balık rahatsız olacak. Kıyıdan açığa bizim avlanmamızın serbest olduğu sahalara çıkacak. Şu anda bize yasak olan sularda o yüzden can sıkıntısından zaman öldürüyoruz. Olta balıkçısı değiliz stres atmak zaman geçirmek için olta ile balık tutuyoruz. Kısmet bakalım havalar bekliyoruz" diye konuştu.

Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor
Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor

Samsun, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor - Son Dakika Ekonomi

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