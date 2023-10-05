Samsun'da Balıkçıların Ağlarına Erkek Cesedi Takıldı - Son Dakika

Samsun'da Balıkçıların Ağlarına Erkek Cesedi Takıldı

Samsun\'da Balıkçıların Ağlarına Erkek Cesedi Takıldı
Son Güncelleme: 05.10.2023 20:11

Samsun'un Canik ilçesinde Faik Uzun yönetimindeki bir trol teknesi, mezgit ve istavrit avı için denize açıldı. Ancak deniz dibini tarayarak avlanan teknenin ağlarına erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, cesedi limana getirerek polis ve sahil güvenliğe haber verdi. Olayın ardından ekipler, cesedin kimin olduğunu belirlemek için çalışmalara başladı.

Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına erkek cesedi takıldı.

Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Faik Uzun yönetimindeki trol teknesi karadan yaklaşık 5 kilometre açıkta mezgit ve istavrit avına çıktı.

Deniz dibini tarayarak avlanan trol teknesinin ağlarına erkek cesedi takıldı.

Cesedi limana getirilen balıkçılar, polis ve sahil güvenliğe haber verdi.

Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Balıkçıların Ağlarına Erkek Cesedi Takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Balıkçıların Ağlarına Erkek Cesedi Takıldı - Son Dakika
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