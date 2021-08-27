Samsun'da balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevval S.K. (19) adlı genç kadın 4. katın balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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