Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika

Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını

19.05.2021 15:35
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını, System.String[]

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne akın etti.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne akın etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere ilk adımı attığı yer olan Samsun'da, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun birebir replikasının bulunduğu Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti, Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı, görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikaların sergilendiği Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nde, tarihe yolculuk gerçekleştirdi.

Bandırma Vapuru'nun replikasının 2003 yılındaki yapımında kontrol amiri olarak görev alan makine mühendisi Ali Akay, AA muhabirine, vapurun replikasının 300 günde inşa edildiğini söyledi.

Vapura ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Akay, "Bandırma Gemisi insanlar, gençlik için en azından tarihimizi, geçmişimizi anması bakımından tarihe ışık tutuyor. Tarihimizle özdeşleşmiş büyük bir anlam taşıyor." dedi.

Gemi ve müzeyi ziyaret edenlerden Sabri Özdemir ise bugünün Samsun ve Türkiye için kurtuluşun başladığı ve meşalenin yandığı çok mutlu bir gün olduğunu kaydetti.

Gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Özdemir, "Samsun'da bugünü yaşamak da ayrı bir güzellik katıyor. Pandemi kurallarına uyarak ziyaretimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını
Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika


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