Samsun'da banka önlerinde kuyruk oluştu - Son Dakika

Korona virüsü tedbirleri kapsamında mesai saatlerini kısaltan bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.



Samsun'da bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirmesi sonrasında banka önlerinde kuyruk meydana geldi. Bazı bankalar müşterilerini içeriye tek tek aldığı için kuyruklar gün boyu devam etti. Bankaların mesai saatleri daha başlamadan burada sıraya girmeye başlayan vatandaşlar işlemlerini yapabilmek için uzun süre bekledi. Korona virüsü salgını nedeniyle bankaların tedbir amaçlı yaptığı uygulamada birer metre aralıklarla sıraya girerek önlem alan vatandaşların yanında birçok banka önünde ise sosyal mesafeye dikkat edilmedi.



Polis ekipleri sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen bankaya gelen 65 yaş ve ile kronik hastalığı bulunanları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kuyrukta bekleyen müşterileri ise en az 1 metre mesafeli durarak sosyal mesafeye dikkat etmeye çağırdı.



Kuyruklarda bekleyen vatandaşlar da uygulamanın yarardan çok zarar getirdiğini ve banka kuyruklarında sosyal mesafenin korunamadığını savundu. - SAMSUN