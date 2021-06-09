Samsun'da banka şubesinin camı ile ATM'lere zarar veren kişi yakalandı - Son Dakika

Banka görevlileri, sabah saatlerinde şubenin camının kırık ve ATM'lere zarar verilmiş olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Ö.U, daha sonra Abdullahpaşa Meydanı'nda iki bankanın ATM'sine taşla zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin önüne giden Ö.U, yerden aldığı taşları bankanın camına fırlattı.

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