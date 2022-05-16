Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı - Son Dakika
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Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı

16.05.2022 16:55

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Barajı havzasında, kuraklığa bağlı ortaya çıkan alana buğday eken çiftçiler, bu yıl yağışlarla havzanın dolmaya başlamasıyla ekinlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldılar.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Barajı havzasında, kuraklığa bağlı ortaya çıkan alana buğday eken çiftçiler, bu yıl yağışlarla havzanın dolmaya başlamasıyla ekinlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldılar.

Altınkaya Barajı havzasının çevresindeki köylerde yaşayan çiftçiler, barajın su tutması ve kuraklığa bağlı havzadaki suyun çekilmesiyle ortaya çıkan alana buğday ekti.

Yaklaşık 20 bin dönüm alana buğday eken çiftçiler, bir ay sonra mahsullerini hasat etmeye hazırlanırken, yağışların ardından havzadaki su seviyesi yükselmeye başladı.

Yaklaşık 10 bin dönüm alan sular altında kalırken, çiftçiler geri kalan ekinlerini de kaybedecek olmanın endişesini taşıyor.

Bölgede ekim yapan çiftçilerden Mehmet Akman (32), AA muhabirine, arazinin son derece verimli olduğunu, dönüm başına 500 kilogram ile 1 ton arasında buğday aldıklarını söyledi.

Sular çekilince ortaya çıkan verimli alanı değerlendirmek istediklerini, bu yıl bu kadar yağış olacağını öngöremediklerini ifade eden Akman, "Bu araziye yirmiden fazla köyden vatandaş ekim yapıyor. Geçen yıl buradan tırlar dolusu buğday hasat ettik." dedi.

Barajdan su salımı olmazsa ekinlerini kurtarabileceklerini savunan Akman, "Hasat zamanına bir ay kaldı. Şu anda kurtarılabilecek 10 bin dönüm arazi var. Bize 25-30 gün gibi bir süre verilse hasadımızı yapacağız. Ondan sonra yine kapaklar açsınlar, arazi bizim olsun demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Veysel Akman da su altında kalan buğdaylarının zaten gittiğini ama kalan 10 bin dönümlük arazinin kurtarılması için yetkililerden yardım istediklerini belirtti.

Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı
Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı
Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı
Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baraj havzasına buğday eken çiftçilerin ekinlerinin yarısı sular altında kaldı - Son Dakika


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