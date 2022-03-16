Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı

16.03.2022 15:48
Samsun'da baraj gölünde 105 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 105 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde balıkçılar, 2,5 metre uzunluğunda 105 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Altınkaya Barajı'nda ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan yayın balığını güçlükle kayığa çekti. Kıyıya çıkarttıkları balığı tartan balıkçılar, 105 kilogram ağırlığında 2,5 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

19 Mayıs ilçesindeki balıkçı tezgahında sergilenen dev yayın balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, fotoğrafını çekti.

Balıkçı Sadık Keskin, yayın balığını satışa sunduklarını belirterek, "Balığın bu kadar büyük olduğunu görünce şaşkınlık yaşadık. Balık almaya gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Tezgahımızdaki bu balığın lezzetini herkes tatsın diye kilogramını 70 liradan satıyoruz." dedi.

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Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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