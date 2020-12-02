Samsun'da baraj ve göllerde doluluk yüzde 12,1 azaldı - Son Dakika

Samsun'da baraj ve göllerde doluluk yüzde 12,1 azaldı

02.12.2020 17:57
Samsun'da baraj ve göllerde doluluk yüzde 12,1 azaldı, System.String[]

Samsun'da baraj ve göller toplamında geçen yıl yüzde 69,6 olan aktif doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 12,1 azalarak yüzde 57,5 olarak kaydedildi.

Samsun'da baraj ve göller toplamında geçen yıl yüzde 69,6 olan aktif doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 12,1 azalarak yüzde 57,5 olarak kaydedildi.

Samsun'da enerji elde etme amaçlı Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Altınkaya Barajları bulunuyor. Çakmak Barajı içme suyu için kullanılıyor. Vezirköprü Barajı ve Ladik Gölü'nden ise sulamada yararlanılıyor. Derbent Barajı ise hem enerji hem de sulama ihtiyacına cevap veriyor. Baraj ve göller son zamanlarda yağışların azlığı ve sulama sezonundan etkileniyor.

Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 2 Aralık 2019 - 2 Aralık 2020 aktif doluluk oranları verilerine göre; Suat Uğurlu ve Derbent Barajlarında artış diğer barajlar ve Ladik Gölü'nde ise dolulukta azalma dikkati çekiyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre bu tarihlerde kaydedilen veriler ise şöyle:

HASAN UĞURLU'DA YARIM DOLULUK

Hasan Uğurlu Barajı 171.95 m kotundan, 163.24 m kotuna düştü. 672 hm3 hacmiyle yüzde 66 doluluk oranına sahipken, yüzde 12.9 azalma ile 540.3 hm3 hacim ve yüzde 53.1 aktif doluluk oranına geriledi.

SUAT UĞURLU'DA DOLULUK YÜZDE 1.1 ARTTI

Suat Uğurlu Barajı 60.56 m kotundan, 60.78 m kotuna yükseldi. 173.5 hm3 hacmiyle yüzde 95.1 doluluk oranına sahipken, yüzde 1.1 artışla 175.6 hm3 hacim ve yüzde 96.2 aktif doluluk oranına yükseldi.

SAMSUN'UN İÇME SUYU BU BARAJDAN

Samsun'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı 110.84 m kotundan, 109.21 m kotuna düştü. 46.3 hm3 hacmiyle yüzde 50.8 doluluk oranına sahipken, yüzde 6.7 azalma ile 40.2 hm3 hacim ve yüzde 44.1 aktif doluluk oranına düştü..

LADİK GÖLÜ'NDE DOLULUK YÜZDE 8

Ladik Gölü 864.02 m kotundan, 862.12 m kotuna düştü. 18.7 hm3 hacmiyle yüzde 37.2 doluluk oranına sahipken, yüzde 29.2 azalma ile 4 hm3 hacim ve yüzde 8 aktif doluluk oranına geriledi.

ALTINKAYA BARAJI'NDA DÜŞÜŞ YÜZDE 12.7

Altınkaya Barajı 173.46 m kotundan, 164.95 m kotuna düştü. 4001.1 hm3 hacmiyle yüzde 69.4 doluluk oranına sahipken, yüzde 12.7 azalma ile 3264.9 hm3 hacim ve yüzde 56.7 aktif doluluk oranına düştü.

DERBENT BARAJI'NDA YÜZDE 2.5 ARTIŞ

Derbent Barajı 56.38 m kotundan, 56.74 m kotuna yükseldi. 195.7 hm3 hacmiyle yüzde 92.1 doluluk oranına sahipken, yüzde 2.5 artışla 201.1 hm3 hacim ve yüzde 94.6 aktif doluluk oranına yükseldi.

VEZİRKÖPRÜ BARAJI'NDA SU YÜZDE 28.6 AZALDI

Vezirköprü Barajı 562.69 m kotundan, 548.51 m kotuna düştü. 24.8 hm3 hacmiyle yüzde 48.2 doluluk oranına sahipken, yüzde 28,6 azalma ile 10.1 hm3 hacim ve yüzde 19.6 aktif doluluk oranına geriledi.

Bu baraj ve göller toplamında geçen yıl yüzde 69,6 olan aktif doluluk oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 12,1 azalarak yüzde 57,5 olarak kaydedildi. Ladik Gölü ve Vezirköprü gibi sulama barajlarında yaşanan düşüklüğün sulama sezonunun yeni sona ermesinden kaynaklandığı, önümüzdeki aylarda toparlanma yaşanmasının beklendiği öğrenildi.

(İHA)

Samsun'da baraj ve göllerde doluluk yüzde 12,1 azaldı

Vezirköprü, Samsun, Ladik, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da baraj ve göllerde doluluk yüzde 12,1 azaldı - Son Dakika


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