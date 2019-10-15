Son Dakika Haberleri: Samsun'da Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı

Samsun'da Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı

1 saat önce

Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinde Barış Pınarı Harekatı karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı, System.String[]

Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinde Barış Pınarı Harekatı karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve barışı sağlama amacıyla ülkenin güneyinde tesis edilmeye çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Samsun'da sosyal medyada harekat karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


5 şüpheliden polisteki sorguları tamamlanan K.B., V.Ü. ve AA., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:58 Kaynak: İHA
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