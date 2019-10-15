Samsun'da Barış Pınarı Harekâtı karşıtı paylaşım yapan 5 kişiye gözaltı

Samsun'da sosyal paylaşım sitelerinde Barış Pınarı Harekatı karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin huzur ve barışı sağlama amacıyla ülkenin güneyinde tesis edilmeye çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Samsun'da sosyal medyada harekat karşıtı paylaşım yaptıkları iddia edilen 5 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



5 şüpheliden polisteki sorguları tamamlanan K.B., V.Ü. ve AA., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN