Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

08.04.2022 18:31
Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Necati Koç'un kullandığı 60 DZ 786 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Gündoğdu mevkisinde bariyere çarptı.

Savrulan otomobil yaklaşık 20 metre şarampolde sürüklendikten sonra bir bahçede durabildi.

Kazada sürücünün eşi Bahriye Koç (50) yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gündoğdu, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı - Son Dakika


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