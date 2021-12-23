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Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü - Son Dakika

Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü

23.12.2021 14:03
Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarparak, ters dönen otomobildeki Çarşamba ilçesinin Sahilköy Mahallesi muhtarı Musa Karakaş (48) hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarparak, ters dönen otomobildeki Çarşamba ilçesinin Sahilköy Mahallesi muhtarı Musa Karakaş (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Canik ilçesi Belediyeevleri viyadüğü altında meydana geldi. Ordu yönüne giden Samet S.'nin kullandığı 06 MIT 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce sürüklenip, ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Çarşamba ilçesinin Sahilköy Mahallesi muhtarı Musa Karakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Samet S. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Musa Karakaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Samsun
Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü
Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü

Musa Karakaş, Çarşamba, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bariyere çarpıp, ters dönen otomobildeki muhtar öldü - Son Dakika
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