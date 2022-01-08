Samsun'da "Basın Emek Ödülleri" programı düzenlendi - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Basın Emek Ödülleri" programı düzenlendi.

Zafer Mahallesi Fuariçi mevkisindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Samsun'un yerel medya alanında Türkiye'nin örnek şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Gazeteciler olarak meslek örgütlenmesi konusunda daha istekli, arzulu ve kanuni düzenlemeleri talep etmek zorunda olduklarını belirten Dim, "Eğer bizler bir baro benzeri, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası benzeri kanuni bir yapı, yani kanunla kurulan bir örgütlenme biçimini elde edebilirsek o zaman daha farklı şekilde sorunlarımızı çözebiliriz." dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da Kovid-19 sürecinde sağlık ve emniyet çalışanları gibi sahada çalışan gazetecileri tebrik ederek katılımcıları selamladı.

Konuşmaların ardından meslekte 40 yılını dolduran gazeteciler, ajans, televizyon temsilcileri ile 17 yerel gazeteye "Basın Emek Ödülü" verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ile AA muhabiri Recep Bilek de "Basın Emek Ödülü"ne layık görüldü.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, siyasi parti, meslek odaları ile sendika temsilcileri ile kentteki gazeteciler katıldı.