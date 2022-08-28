Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 15 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Elif Kazan (41) Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gündür yaşam mücadelesi veren kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Samsun, Fatih, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü - Son Dakika

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