Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü - Son Dakika
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Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü

28.08.2022 09:45
Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü

Samsun'da başına yorgun mermi düşen 41 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da başına yorgun mermi düşen 41 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 15 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Elif Kazan (41) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gündür yaşam mücadelesi veren kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Samsun, Fatih, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü - Son Dakika
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