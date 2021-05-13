Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ayan, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ordu Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Mecbure Ayan'ın başına, evinin bahçesinde bulunduğu sırada yorgun mermi isabet etti.

Samsun 'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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