Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ordu Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Mecbure Ayan'ın başına, evinin bahçesinde bulunduğu sırada yorgun mermi isabet etti.
Ayan'ı yerde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ayan, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Ayan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı - Son Dakika