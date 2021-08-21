Samsun'da başpehlivan Recep Taslak

Samsun'un 19 ilçesinde düzenlen "3. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri"nde Recep Taslak başpehlivan oldu.

Engizspor Kulübü tarafından Engiz Mahallesi'nde düzenlenen güreşlere 340 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen güreşler sonunda dereceye girenler protokol tarafından ödüllendirildi. 43 baş pehlivanın katıldığı başpehlivanlık güreşlerinde finalde Recep Taslak ile Mustafa Özdemir karşılaştı. Rakibini tuş eden Recep Taslak, 3. Yaz Şenliği Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Güreşleri izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan yaptığı konuşmada, "Tarihi asırlara dayanan, ata sporumuz karakucak güreşlerinde bugün 19 Mayıs Engiz Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu 3. Yaz Şenliği'nde sizlerle birlikte olmak bizler için de büyük bir mutluluk. Burada küçük yavrularımızdan gençlere kadar bu sporun sahiplenilmiş olması, bugün kırsal mahallelerimizden, Samsunumuzun farklı ilçelerinden gelen sporcularımızın burada kaynaşması, bu genç yaşta bu tecrübeyi yaşamış olmaları, bunu yaparken aslında ata sporumuzu da yaşatmış olmaları bizler için çok çok değerli. Umuyorum ki onlar başarılarına başarı kataralar. Hem bizi hem ülkemizi hem ailelerini hem kendilerini gururlandırmaya devam ederler. Samsun olarak biliyorsunuz 2 gün önce mavi il olduk. Kovid-19 ile ilgili yani aşılama oranlarımızda bir yükselme oldu. Ama çevrenizden de duyuyorsunuzdur her geçen gün maalesef azaldı derken tekrar atmaya başlıyor. Tedbirler unutulduğunda hastalık olarak geri dönüyor. Sizlerden ricam, şu anda aramızda aşı yaptırmamış olanlar varsa lütfen buradan çıktıktan sonra ilk iş olarak ya da yarın sabah aşılarını yaptırsınlar. Çünkü şu anda yoğun bakımda yatan hastaların hemen hepsi aşılarını yaptırmamış olanlar" dedi.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından engelli vatandaş Hazan Yazıcı yaptığı çivi işlemeli Türk bayrağını kendisine hediye etti.

Güreş alanının yanında kurulan 19 Mayıs İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara aşı yapıldı. Aşı uygulamasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduğunu söylediler. - SAMSUN