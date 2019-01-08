Samsun'da Batan Gemi

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.



Kayıp 2 mürettebatın bulunması için arama faaliyetlerine devam ediliyor.



Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden dün sabah, geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti yürütülmüştü.



Olayda 13 kişilik mürettebattan 7'si kurtarılmış, 2'sinin ise cesedi bulunmuştu. Kayıp 4 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti

Almanya'da Milletvekili Frank Magnitz, 3 Zanlının Saldırısına Uğradıktan Sonra Ölüme Terk Edildi

Erdoğan: 'Bay Kemal Geçemez' Diye Vasiyet Bırakabilirim

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı