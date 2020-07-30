Samsun'da bayram alışverişinde sosyal mesafeye uyulmadı - Son Dakika

Samsun'da bayram alışverişinde sosyal mesafeye uyulmadı

SAMSUN'da Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Mecidiye Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyen vatandaşların, maske de takmadığı gözlendi. Samsun'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapak için çarşı ve pazar yerlerini tercih etti. Kentin işlek caddelerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddesi ile alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Trafiğe kapalı olan ve bir çok mağazanın bulunduğu Mecidi'ye Caddesi'nde insan yoğunluğu ise dikkat çekti. Vatandaşların çoğunluğu maske takarken, kalabalığa rağmen maske takmayanların da olduğu görüldü. Alışveriş sırasında vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da uymadığı dikkat çekti.