Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

30.04.2022 12:28
Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

Samsun'da Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun'da Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sorumluluk bölgelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimde sürücülerin trafik ihlalleri görüntülerle tespit edildikten sonra kontrol noktasında görevli trafik ekiplerine bildirildi.

Kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, durdurduğu sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Jandarma yetkilileri, Ramazan Bayramı süresince dron destekli denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı
Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı
Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı
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İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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