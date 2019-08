Samsun'da "bayram" tedbirleri

Samsun'da 'Kurban Bayramı'nda polis sorumluluk bölgesinde 422 personel ve 63 trafik ekibi, jandarma sorumluluk alanında ise 82 personel ve 28 trafik ekibi güvenlik önlemi alacak.

Konuyla ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde her yıl trafik kazaları sonucunda birçok vatandaşımız yaralanmakta veya hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaşımız ise hayatının geri kalan kısmını engelli olarak geçirmek durumunda kalmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunda artış olacağı öngörüldüğünden, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere emniyet personeli sorumluluk alanında 422 personel ve 63 trafik ekibi, jandarma personeli sorumluluk alanında ise 82 personel ve 28 trafik ekibi ile görev icra edecekler. Sorumluluk alanımız içerisinde bulunan şehirlerarası yol güzergahında her 10 kilometrede bir ekip konuşlandırılmış, belirlenen noktalarda drone ile trafik denetimleri yapılacak. Gerek resmi gerekse sivil ekiplerimizle trafik akışı takip edilecek. Gerektiğinde müdahale edilmek suretiyle trafik güvenliği sağlanmaya çalışılacak. Kural ihlali yaparak yol kullanıcıları açısından tehlikeli davranışlar sergileyen sürücüler hakkında ise gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi.



"Araç kullanırken telefon görüşmesi yapmayın"



Trafik kazalarının en önemli nedenlerinden birinin hız limitlerine uyulmamasının vurgulandığı açıklamada ayrıca, "Yalnızca aşırı hızlı araç kullanmak değil, hız limitlerinin biraz üstündeki hızlarda araç kullanmakta acı sonuçlar doğurabilmektedir. Hızın, seyir esnasında sürücü davranışına, sürücülerin görme ve algılama yeteneğine, kaza durumunda ise yaralanma ve ölüm riski oranına etkileri hafife alınamayacak derecede yüksektir. Bayram tatili süresince aracıyla birlikte seyahat etmeyi düşünen sürücülerimize güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için aşağıdaki hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz. Hız limitlerine uyun ve her 2 saatte bir mola vermeyi unutmayın. Uykusuz, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi mutlaka takın ve araçtaki diğer yolcuların da takmasını sağlayın. 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtun ve emniyet kemerlerini bağlayın. Köprü üstü, viraj, tünel, tepe üstleri ve sollama yasağı olan diğer yerlerde kesinlikle sollama yapmayın. Önünüzde seyreden aracı her zaman güvenli takip mesafesinde izleyin. Araç kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerle ilgilenmeyin. Aracınıza kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu almayın. Araç kullanırken sürekli sol şeridi işgal etmeyin. Araç kullanırken telefon görüşmesi yapmayın. Telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde aracınızı güvenli bir yerde durdurduktan sonra görüşmenizi yapın. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını yaptırın ve eksikliklerini tamamlayın. Trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uyun. Tüm halkımızın kazasız, huzurlu bir bayram geçirmesini dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

