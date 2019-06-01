Son Dakika Haberleri: Samsun'da bayramın 1. günü toplu ulaşım ücretsiz
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Samsun'da bayramın 1. günü toplu ulaşım ücretsiz

16 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Samsun'da bayramın 1. günü toplu ulaşım ücretsiz, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Samsunlular, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Kutlayacağımız Ramazan Bayramı'nın 1. günü SAMULAŞ'a ait tramvaylarımız, ring/ekspres ve terminal otobüslerimiz ücretsiz olarak sizlerin hizmetinde olacaktır" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Mustafa Demir, Samsun, Güncel
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