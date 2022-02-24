Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi

24.02.2022 14:13
Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, Derebahçe Mahallesi'nde şüphelendikleri K.Y'yi durdurmak istedi.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan K.Y, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üst aramasında 1287 kapsül sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

YORUMLAR
500
Polis ekiplerinden huzur uygulaması Polis ekiplerinden huzur uygulaması Küçük baş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı Küçük baş hayvanlar için kırkım makinesi ve püskürtmeli banyoluk dağıtıldı

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:17 Ukrayna'nın güneyinde mühimmat deposu patladı! Acı bilanço korkuttu
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da bekçiler 1287 kapsül sentetik hap ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement