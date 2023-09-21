Samsun'da 2019 yılında belediye başkan adayı olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Samsun'da 2019 yılında belediye başkan adayı olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı

Son Güncelleme: 21.09.2023 23:18

Samsun'un Bafra ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan Zeynep Çiçek'in evinde yapılan yıkım çalışmalarında 15 kamyon çöp çıktı. Çiçek, evinde bulunan yeni ve kullanılmamış kıyafetlerin, eşyaların ve panoların çöp olarak götürüldüğünü belirterek tepki gösterdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı. Ev, yıkım kararı olan bir binadaydı ve polis ve belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

YIKIM KARARI OLAN BİNAYA BELEDİYE EKİPLERİ GELDİ

Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda 2 katlı binada kalan 2019 belediye seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı olarak seçimlere giren Zeynep Çiçek'in (59) kaldığı, yıkım kararı olan 2 katlı binaya polis ve belediye ekipleri geldi. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

EVDEN 15 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

Zabıta ekipleri binanın Bafra Belediyesine ait olduğunu ve yıkım kararı bulunduğunu söyledi. Polis ve yıkım ekiplerine bir süre direnen Çiçek'in evinden 15 kamyon çöp çıkartıldı. 3 gün süren boşaltma çalışmalarının ardından iş makineleri ile yıkım işlemi başlatıldı.

"BUTİK AÇACAKTIM, ÇÖP DİYE BÜTÜN KIYAFETLERİ ALDILAR"

Katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 3 bin 721 oy alan Zeynep Çiçek, "Butik açacaktım, bunlar da çöp diye bütün kıyafetleri aldılar. Daha üzerime giymediğim yepyeni kıyafetler, ayakkabılar, bluzlar, bütün havlular, panolar. Hani nerede panolar? Hiçbirisi yok. Yağlı boya, elişi panoları her şeyimi, hepsini koca koca kamyonlara koyup götürdüler. Toprağa karıştırdılar, 'al sana çöp' dediler. Halbuki hepsi yeni. Hiç giymediğim yeni yeni kıyafetlerimi aldılar gittiler. Bana bir dükkan kiralasalardı, ben bunları yavaş yavaş yıkar ütüler satardım. Ben de para kazanırdım, bu rezillikler de olmazdı" dedi.

Kaynak: İHA

Zeynep Çiçek, Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2019 yılında belediye başkan adayı olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 2019 yılında belediye başkan adayı olan kadının evinden 15 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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