Samsun'da belediye başkanları ve siyasi partilerden Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika

Samsun'da belediye başkanları ve siyasi partilerin il başkanları, Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından ülkenin kurtuluşuna ve kuruluşuna giden yolun ilk adımının Samsun'da atıldığına işaret eden Demir, "Bu meydanda Onur Anıtı'na yapılan menfur saldırıyı ulusça, 85 milyonla kınıyoruz. Samsun'da bu konuda siyaset üstü bir duruş sergilendi. İktidarıyla muhalefetiyle bu ortak tepki çok anlamlıdır." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da Samsun'un Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği şehir olduğuna dikkati çekerek, "Bu mücadele hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm milletçe gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi Meclisimizin ilk başkanı, ilk Cumhurbaşkanımız, ülkemizin banisi olarak 84 milyonun ortak değeridir." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise Samsun'un bir ilk adım ve kurtuluş şehri olduğunu dile getirerek, Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu vurguladı.

CHP İl Başkanı Fatih Türkel de bugünkü birlikteliğin ülkenin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün herkesin ortak değeri olduğunu gösterdiğini belirterek, bu durumun ilelebet değişmeyeceğini kaydetti.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da Atatürk'ün siyaset üstü olduğunun altını çizerek, "Bugün Samsun burada. Bu birliktelik, menfur saldırıya gerekli cevabını vermiştir. Samsun budur. Türkiye, buradan gerekli mesajı almıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamaya Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, BBP İl Başkanı Ünsal Tokuç, DEVA Partisi İl Başkanı Kebire Birer Türk, Gelecek Partisi İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'da 3 Şubat'ta Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan B.F. ile C.F, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.