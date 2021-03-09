Samsun'da belediye önündeki cinayette 7 sanık hakkında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet isteniyor - Son Dakika

Samsun'da belediye önündeki cinayette 7 sanık hakkında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

09.03.2021 11:25
Samsun'da belediye önündeki cinayette 7 sanık hakkında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet isteniyor, System.String[]

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Ahmet C, Serkan T, Caner Ş, Cengiz A, Emrecan E, Engin Can D, Gökhan C. ve Berna G. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, maktul Ünveren ile silahla yaralanan müşteki Cemil Güngör'ün olay günü saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak ile Emek Sokak'ın köşesindeki çay ocağında birbirlerinden bağımsız bir şekilde bulundukları belirtildi.

İddianameye göre, maktul Hüsame Ünveren ile azmettirici Gökhan C. arasında geçmişe dayalı husumetinin olduğunu öğrenen Ahmet C, maktule karşı kin ve nefret besledi.

Olay günü, sanıklardan Engin Can D'nin kullandığı araçla, Ahmet C, Serkan T, Caner Ş, Cengiz A. ve Emrecan E, çay ocağının önüne geldi.

Belinde tabanca bulunan Ahmet C'nin açtığı ilk ateş sonucu müşteki Cemil Güngör yaralandı. Ateş etmeyi sürdüren Ahmet C, maktul Ünveren'i ağır yaraladı. Sanık Serkan T. ise pompalı tüfeğin dipçik kısmı ile defalarca maktulün baş kısmına vurup darbederek kısa süreli yanından ayrıldıktan sonra tekrar yanına gelerek bahsi geçen tabanca ve tüfekle ateş etti.

Emrecan E, Cengiz A. ve Caner Ş'nin ise Ahmet C. ile Serkan T'yi çevreden gelebilecek karşı saldırıya ve polislerin olay yerine intikal etme durumlarına karşı çevreyi gözetledi.

Olayın ardından sanıklar, Engin Can D'nin kullandığı araçla olay yerinden kaçarak saklanmak için Hasköy Mahallesi'ndeki Berna G'nin evine gitti.

Polis ekiplerinin operasyonuyla Cengiz A, Emrecan E. ve Engin Can D. yakalandı.

Gürcistan'a kaçmak için Trabzon'un Aralıklı ilçesine giden Gökhan C, Ahmet C, Serkan T. ve Caner Ş. daha sonra Samsun'a döndü.

Caner Ş. ve Gökhan C. teslim olurken, Serkan T. ve Ahmet C. polis ekiplerinin Samsun'da düzenledikleri operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay anını kaydeden bir vatandaşın cep telefonu ve çevredeki güvenlik kamerası ve KGYS görüntüleri iddianameye girdi.

İddianamede, sanıklar Ahmet C, Serkan T, Caner Ş, Cengiz A, Emrecan E, Engin Can D. ve Gökhan C. hakkında "İştirak Halinde Olası Kastla Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Silahla Yaralama" ve "İştirak Halinde Tasarlayarak ve Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme" suçlamasıyla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, Berna G. hakkında ise "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmiş, pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Engin Can, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da belediye önündeki cinayette 7 sanık hakkında müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet isteniyor - Son Dakika


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