Samsun'da belediyelerin 2021 bütçesi meclisten geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Belediyenin toplam borcu 100 milyon TL azaltıldı"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve diğer 17 ilçe belediyesinin 2021 yılı toplam gider bütçesi 2 milyar 764 milyon 877 bin TL olarak oy çokluğu ile meclisten geçti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı'nda mali bütçe konularını içeren 21 madde görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlık ettiği toplantı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 51 gündem maddesinden mali bütçeyi ilgilendiren 21 madde görüşülerek, karara bağlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında 950 milyon TL olan gider bütçesinin 1 milyar 490 milyon TL olmasını içeren madde, oy çokluğu ile kabul edilerek, karara bağlandı.

"Belediyenin toplam borcu 100 milyon TL azaltıldı"

2021 mali yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz 2019 yılında 2018 bütçesini uyguladık. Bakarsanız bütçemiz fazla vermiştir. Borçlanma limitimiz artmamıştır. Bizim devraldığımız toplam borç, 3 milyar 200 milyon TL'ydi. Bu borca SASKİ ve SAMULAŞ da dahil. Bunlarla beraber belediyenin tüm borcu 3 milyar 100 milyon TL'ye düşmüştür. Bu düşüş, birçok olumsuzluğa (korona virüsü, döviz artışı) rağmen sağlandı. SAMULAŞ'ın 100 küsür milyon euro borcu vardı. 150 milyona yakın kur farkından dolayı artmış olmasına rağmen toplam borç 100 milyon TL düşmüştür. SASKİ'nin de döviz borcu vardı. Orada da kura ve döviz artışına rağmen borç düşmüştür. 2019 yılındaki bizim performansımız, geçmiş bakiyelere göre 400 milyon TL civarında artıdadır. Biz şu anda toplam borç yükü olarak aylık 20 milyon TL civarında geçmiş yıllardan borçlanmanın taksitini ödüyoruz. Geçen sene biz Vakıflar Bankası'ndan 240 milyon TL aldık. Yani ödediğimizden daha azını aldık. Dolayısıyla belediyemizde izlediğimiz 2 yol var. Belediyenin borcunu aldığımız zamankinden arttırmadan faaliyetlerimizi planlıyoruz. Yatırım noktasında da şu anda yılsonuna 2 ay var. Bizim projelerimiz şu anda hemen finans noktasında çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Başkan Demir'in ve diğer grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında 950 milyon TL olan gider bütçesinin 1 milyar 490 milyon TL olmasını içeren maddenin tüm alt maddeleri tek tek oylandı. Madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun belediyelerinin 2021 mali yılı toplam gider bütçesi ise 2 milyar 764 milyon 877 bin TL oldu

Mecliste görüşülen ve karara bağlanan 2021 mali yılı bütçelerine göre; 19 Mayıs Belediyesi'nin 2020 yılında 23 milyon 850 bin TL olan gider bütçesi, 25 milyon 600 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Alaçam Belediyesi'nin bir önceki yıl 24 milyon TL olan gider bütçesinin 2021 yılında 26 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Asarcık Belediyesi'nin 9 milyon TL olan gider bütçesinin aynı şekilde kalması kabul edildi. Atakum Belediyesi'nin 210 milyon TL olan gider bütçesinin 215 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Ayvacık Belediyesi'nin 16 milyon TL olan gider bütçesinin 18 milyon 400 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Bafra Belediyesi'nin 83 milyon TL olan gider bütçesinin 84 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Canik Belediyesi'nin 85 milyon 45 bin TL olan gider bütçesinin 100 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Çarşamba Belediyesi'nin 125 milyon 700 bin TL olan gider bütçesinin 137 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Havza Belediyesi'nin 37 milyon 374 bin 760 TL olan gider bütçesinin 40 milyon 20 bin 877 TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. İlkadım Belediyesi'nin 278 milyon TL olan gider bütçesinin 292 milyon 674 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Kavak Belediyesi'nin 15 milyon 306 bin 500 TL olan gider bütçesinin 16 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Ladik Belediyesi'nin 16 milyon 480 bin TL olan gider bütçesinin 18 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Salıpazarı Belediyesi'nin 12 milyon TL olan gider bütçesinin 16 milyon TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi'nin 96 milyon TL olan gider bütçesinin 120 milyon TL'ye çıkartılması kabul edildi. Terme Belediyesi'nin 60 milyon 660 bin TL olan gider bütçesinin 64 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi kabul edildi. Vezirköprü Belediyesi'nin 83 milyon 212 bin TL olan gider bütçesinin 83 milyon 206 bin TL'ye düşürülmesi kabul edildi. Yakakent Belediyesi'nin 9 milyon 471 bin 647 TL olan gider bütçesinin de 8 milyon 500 bin TL'ye düşürülmesi kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 490 milyon TL olan 2021 mali yılı gider bütçesine diğer 17 ilçenin de gider bütçesi eklenince Samsun'un 2021 mali yılı toplam gider bütçesi 2 milyar 764 milyon TL oldu.

Mali konuları içeren 21 madde mecliste karara bağlanırken, diğer komisyonları ilgilendiren gündem maddeleri Pazartesi günü yapılacak komisyon toplantısında ele alınacak.