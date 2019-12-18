Samsun'da besicilere güneş enerjili çadır dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsun'da besicilere güneş enerjili çadır dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Samsun'da besicilere güneş enerjili çadır dağıtıldı

6 saat önce

Samsun'da küçükbaş hayvan yetiştiren 90 kişiye, yaylalarda soğuktan korunmaları ve güneş enerjisiyle elektrik üretebilmeleri amacıyla göçer çadırı verildi.

Samsun'da besicilere güneş enerjili çadır dağıtıldı, System.String[]

Samsun'da küçükbaş hayvan yetiştiren 90 kişiye, yaylalarda soğuktan korunmaları ve güneş enerjisiyle elektrik üretebilmeleri amacıyla göçer çadırı verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün keçi ve koyun yetiştiricilerinin standartlarının yükseltilmesi amacıyla hazırladığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle alınan göçer çadırları, üreticilere dağıtıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, çadırların besicilere verilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, tarım sektörünün stratejik önemi bulunan sektörlerden olduğunu söyledi.

Köylerdeki gençlerin hayvancılık ve tarımdan uzaklaştığına işaret eden Kaymak, "Yaşam standartlarını yükselterek gençlerimizi köylerde tutmaya çalışıyoruz. Çadırlarda güneş enerjisi ile elektrik üretilmesi, hijyen açısından da önemli. Çünkü mera ve yaylalarda hayvanlarını yaymaya götüren üreticilerimiz sütünü karanlık ortamda işlemeye çalışmakta. Bu çadırlar sayesinde hijyenik üretim gerçekleştirecektir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise hayvancılığın Türkiye'de her yıl geliştiğini, Samsun'da da hayvan varlığının artırılması gerektiğini dile getirdi.

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi de Karadeniz Bölgesi'nde iklimin nemli olması dolayısıyla yıl boyu yeşil ot bulunabildiğini, bunun özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine olanak sağladığını vurgulayarak, bu tür desteklerin Karadenizli üreticilere verilmeye devam edeceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da mera ve yaylalarda yetiştiricilik yapan işletme sahiplerinin en büyük sıkıntısının elektrik ile sağlıksız barınma şartlarında yaşamaları olduğunu ifade ederek, "İşletme sahipleri elektrik olmadığı için ihtiyaçlarını eski usullerle karşılamaktadır. Bunun sonucu ormanlar ve doğal çevre ister istemez tahrip olmaktadır. Gece aydınlatma olmaması, hem insanlar hem de hayvanlar için güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Elde edilen ürünlerin muhafazası ve ailenin sosyal yaşantıdan mahrum kalması, yayla hayvancılığının son yıllarda azalmasının en önemli nedenlerindendir." diye konuştu.

Göçer çadırları sayesinde elektrik bulunmayan mera ve yaylalarda üreticilerin iyi barınma şartlarına kavuşacağını vurgulayan Ay, şunları söyledi:

"Küçükbaş hayvanlar yaban hayvanlarından korunacak, güvenlik sorunları çözülecek. Ayrıca aydınlatma ile televizyon, radyo gibi elektrikli aletlerin kullanımı sağlanacak. Aileler evlerindeki konforu yaylalarda da sağlayabilecek. Yaşam koşullarının iyileştirilmesiyle gençler de aileleri ile yaylalara giderek hayvancılığın gelecekte sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasına model oluşturacak."

Konuşmaların ardından DOKAP'ın desteğiyle 450 bin liraya alınan 90 göçer çadırı üreticilere verildi.

Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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