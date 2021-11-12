Samsun'da "Bi Hareketine Bakar" kampanyası kapsamında sürücüler bilgilendirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri kullanımının artırılması adına başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Samsun'da uygulama yapıldı.

Çarşamba ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Şükrü Yıldırım, sürücülere broşür ve koronavirüs salgını nedeniyle maske dağıttı, sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verildi.

Yıldırım, trafikte emniyet kemerinin insanları yüzde 45 oranında hayatta tuttuğunu, yüzde 60 oranında da ağır yaralanmaları önlediğini belirterek, "Emniyet kemerini bağlamanın trafik kazalarında insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını koruduğunu görüyoruz. Trafik kurallarına uymamız sadece kendimiz için değil, trafikte bulunan diğer tüm vatandaşlarımızı korumamız için de önemlidir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları." dedi.

Havza

Havza'da da Kaymakam Cengiz Nayman'ın katılımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Havza Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen uygulamada Kaymakam Nayman, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını denetleyerek, emniyet kemeri takılı olanlara teşekkür etti, takmayanları ise uyardı.

Uygulamada sürücülere ve yolculara uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Nayman, insan hayatının her zaman önemli olduğunu dile getirerek, "Unutmayalım emniyet kemeri can kurtarır, bunun içinde bir hareket yeterli." ifadesini kullandı.

Uygulamaya Havza Emniyet Müdürü Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt da katıldı.