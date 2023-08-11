Samsun'da Biber Gazıyla Kurtulan Kadın: Adalet Ben Sağken Yerini Bulsun - Son Dakika
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Samsun'da Biber Gazıyla Kurtulan Kadın: Adalet Ben Sağken Yerini Bulsun

Son Güncelleme: 11.08.2023 15:21

Samsun'da eski eşi tarafından sürekli tehdit edilen Havvanur Akar, kendisini bekleyen aracın arkasına saklanarak biber gazı sıkarak kurtuldu. O anları cep telefonuyla kaydeden Akar, adaletin sağlanmasını ve öldürülmeden sesini duyurmayı istediğini belirtti. Akar, daha önce şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü ve hala tehditlerin devam ettiğini anlattı.

Samsun'da Havvanur A kar bir aracın arkasına saklanarak kendisini bekleyen eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu. O anları da cep telefonuyla kaydeden Akar, "Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak? Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok" dedi.

Olay bu sabah saatlerinde Samsun İlkadım'da yaşandı. İddiaya göre, Havvanur Akan (31), ihraç edilmiş uzman çavuş olan eski eşi Eren Çakırgül (28)'den yaklaşık 3 yıldır tehditler alıyordu. Akan savcılığa başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak eski eşi peşini bırakmadı. Sürekli takip edildiğini fark eden Akan biber gazı ile dolaşmaya başladı.

Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu! O anlar kamerada

KAYIT ALMAYA BAŞLAYINCA SAKLANDI

Havvanur Akan bu sabah da işe gitmek isterken Çakırgül sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Akan cep telefonu çıkarıp kayıt almaya başlayınca Çakırgül bir aracın arkasına saklandı. Kısa bir süre sonra saklandığı yerden çıkan Çakırgül, Akan'a doğru ilerledi. Akan, eski eşine biber gazı sıktı. Paniğe kapılan Çakırgül, Akan'ın evinin önünden kaçtı. 2020 yılında evlendikten 40 gün sonra şiddet görmeye başladığını belirten Akan, can güvenliği olmadığını belirterek yaşadıklarını anlattı.

Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu! O anlar kamerada

"ADALET SAĞKEN YERİNİ BULSUN"

Sabah işe giderken Çakırgül'ün evinin önünde beklediğini fark eden Akan, 'Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen daha bu sabah evimin önüne gelerek, tehdit etti zorbalık yaptı, kolumu sıktı. Beni takip eden bu kişiden şikayetçiyim, davacıyım, sonuna kadar davamın arkasındayım. Daha önce çok denedi ama bu kadar yakınıma hiç giremedi. Uzaklaştırma kararı elimde. Hala devam eden bir karar var. Ben bugün biber gazı sıkarak kurtuldum, yarın ne olacak' Biber gazım sürekli yanımda ama buna mahkum olmak istemiyorum. Bir kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağken yerini bulsun, ben ölünce bir anlamı yok. Sizden rica ediyorum, bu kişi tutuklansın. Ben bu kişinin tutuklanmasını istiyorum. Artık sesimi duyun" dedi.

Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu! O anlar kamerada

"2 AYLIK BEBEĞİM KARNIMDAYKEN TEKME ATTI DÜŞÜK YAPTIM"

Eski eşi tarafından şiddet gördüğü için bebeğini düşürdüğünü belirten Akan, 'Samsun'da yaşıyorum. 2020 yılında Eren Çakırgül ile evlendim. Görev yeri olduğu için Erzurum olduğu için Erzurum'a taşındım. Ancak 40 günlük evliyken şiddete maruz kaldım, kolum alçıya alındı. Alçıya aldıklarında orada 'düştüm' dedim çünkü eşim askeri personeldi ve silahı vardı, beni tehdit ediyordu. Günler geçmeden beyaz eşyalarımı kumar borcuna sattı. Ben bir bahane ile Samsun'a geldim, boşanmak istediğimi söyledim ama 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Bana düzeleceğini söyledi, onu affettim. Erzurum'a geri gittim, 2 aylık bebeğim karnımdayken bana tekme attı ve düşük yaptım, bebeğimi kaybettim. Daha sonra ailemi arayıp beni kurtarmalarını istedim. 4 ay evli kaldım, 2 yıl sürede boşanabildim çünkü boşanmıyordu. 2022 Kasım'da boşandım ancak ne tacizi ne tehdidi hiç bitmedi. İşten çıktığım zamanlar taciz etti. Savcı tüm bunları delil yetersizliği olarak gördü. Benim adıma sosyal medya hesapları açtı, evliyken birlikte çekildiğimiz başörtüsüz ve gecelikli fotoğraflarımı yayınladı, numaramı paylaştı. Yetersiz delil denilen şey benim hayatım. İş yerinde, evimin önünde karşıma çıkıyor. Ben öldürülmek istemiyorum, ben yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Erzurum, Mahkum, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Biber Gazıyla Kurtulan Kadın: Adalet Ben Sağken Yerini Bulsun - Son Dakika


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