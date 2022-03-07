Samsun'da bıçakla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Anadolu Kavşağı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.A. yaralanarak hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Y.A. tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçakla yaralama şüphelisi M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN