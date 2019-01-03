Samsun'da Bıçakla Kavga
38 dakika önce
Samsun'un Canik ilçesinde bakkal işleten Suriye uyruklu 2 kardeş, husumetli oldukları bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Samsun
'un Canik
ilçesinde bakkal işleten Suriye
uyruklu 2 kardeş, husumetli oldukları bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Suriye uyruklu Abdulkader Sadık A. (37) ve kardeşi Abdulhadi Sadık A. (36) ile dükkana gelen Nazif K. (54) arasında husumetten dolayı tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Nazif K. iki kardeşi bıçaklayarak yaraladı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkader Sadık A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:27 Kaynak: AA
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