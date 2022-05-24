Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24.05.2022 16:14
Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini yaralayan kadını bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini yaralayan kadını bıçakla yaraladığı iddiası ile gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.K, aralarında husumet bulunan S.A. ile telefonda tartıştıktan sonra buluşmak istedi.

S.A, buluşmaya gitmeden önce, İlyasköy Mahallesi'nde evine gittiği ve tartıştığı E.K'nin annesini, üzerinde taşıdığı bıçakla elinden yaralayıp kaçtı.

Bu sırada eve gelen E.K, annesini gördükten sonra evden bıçak alıp S.A'nın peşinden gitti.

E.K, sokakta yakaladığı S.A'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan S.A, tedavi altına alındı.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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