Samsun'da bıçakla yaralamaya adli kontrol
46 dakika önce
Samsun'da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
'da tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı alacak verecek kavgasında adliyeye sevk edilen 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım
ilçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda S.F. (26) sol göğsünden ve sırtından, T.S. (30) sağ bacağından, E.F. (26) sağ bacağından ve G.A. (29) sağ ve sol elinin parmaklarından bıçakla yaralandı. Yaralılar Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, ellerinden bıçakla yaralanan G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan G.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü "Babamı bu ellerle mi öldürdün" diyerek doktora saldıran 3 kız kardeş hakim karşısına çıktı!