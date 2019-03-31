Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muşcalı Mahallesi'nde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23) yaşanan arbedede bıçakla yaralandı.
Henüz kimin tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:18 Kaynak: AA
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