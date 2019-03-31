Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muşcalı Mahallesi'nde iki muhtar adayını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23) yaşanan arbedede bıçakla yaralandı.

Henüz kimin tarafından bıçaklandığı öğrenilemeyen yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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