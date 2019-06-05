Son Dakika Haberleri: Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
H.S. (65) ile Adil D. (48) arasında bilinmeyen nedenle Kızılırmak Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, Adil D'yi bacağından bıçakla yaraladı.
Adil D, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:10 Kaynak: AA
Kızılırmak, Bafra, Samsun, Güncel
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