Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:10 Kaynak: AA
'un Bafra
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
H.S. (65) ile Adil D. (48) arasında bilinmeyen nedenle Kızılırmak
Mahallesi Fevzi Çakmak
Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, Adil D'yi bacağından bıçakla yaraladı.
Adil D, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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