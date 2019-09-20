Son Dakika Haberleri: Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

58 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan A.Y. (37) ile M.Y. (47) arasında 19 Mayıs Mahallesi'nde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alarak yaralanan A.Y, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polislerce gözaltına alınan M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Mayıs, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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