Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Lise Öğrencisi Yaralandı

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Lise Öğrencisi Yaralandı

42 dakika önce

Samsun'da kavgada bıçaklanan 3 lise öğrencisi yaralandı.

Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Lise Öğrencisi Yaralandı, System.String[]
Samsun'da kavgada bıçaklanan 3 lise öğrencisi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı lisenin öğrencileri okul çıkışı sokakta karşılaşıp kavga ettiler. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan öğrencilerden E.G. (17) sağ dizinden, İ.B.Ç.(18) parmağından ve E.Ş.(18) ise sol omzundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Atakum, kavga, Samsun, 3. Sayfa
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