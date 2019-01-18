Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Lise Öğrencisi Yaralandı
42 dakika önce
Samsun'da kavgada bıçaklanan 3 lise öğrencisi yaralandı.
Samsun
'da kavgada bıçaklanan 3 lise öğrencisi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı lisenin öğrencileri okul çıkışı sokakta karşılaşıp kavga ettiler. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan öğrencilerden E.G. (17) sağ dizinden, İ.B.Ç.(18) parmağından ve E.Ş.(18) ise sol omzundan bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada